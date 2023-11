Inquérito é aberto pela PC para investigar morte de adolescente de 16 anos em intervenção policial

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar as circunstâncias da morte do jovem Davi Silva, de 16 anos, em Ananindeua, no dia 25 de outubro. Conforme as autoridades, perícias também foram solicitadas para ajudar na apuração do fato. O adolescente foi morto a tiros durante uma abordagem de policiais militares, na Avenida Independência, próximo a um condomínio.

Familiares da vítima contestam a versão dada pela PM. Segundo o relatório policial, o caso se tratava de uma perseguição após um suposto assalto. No entanto, os pais e amigos de Davi afirmam que o jovem era inocente e morreu injustamente. “O fato, a princípio noticiado como suposta perseguição após um assalto, se contradiz aos áudios e vídeos de testemunhas, onde os dois homens abordados não oferecem qualquer resistência e ainda assim um deles, o menor, é executado no chão”, disse a mãe da vítima nas redes sociais. Na ocasião, o condutor da motocicleta foi detido pela Polícia Militar.

Além disso, a Polícia Militar também afastou os policiais envolvidos na morte da vítima. Segundo as autoridades, foi instaurado um inquérito policial militar para apurar a conduta dos PMs envolvidos na ocorrência policial. Os agentes ficaram afastados do serviço operacional até a conclusão das investigações.