Homem é assassinado a tiros por dupla em moto no bairro do Paar, em Ananindeua

Thiago de Jesus de Brito da Costa, de 35 anos, foi assassinado a tiros, na madrugada desta segunda-feira (30), na avenida Tapajós, bairro do Paar, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta participaram do crime. Eles ainda não foram localizados. A vítima estava sob monitoramento eletrônico, mas as autoridades não sabem dizer se isso pode ter relação com o homicídio.

O crime teria ocorrido por volta de 4h50. O garupa da moto teria descido e efetuado os disparos contra Thiago, que morreu no local. O 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), responsável pelo policiamento na área, foi acionado ao caso.

À polícia, a mãe do homem morto alegou que o filho tinha saído de casa na última sexta-feira (27) e disse para ela que iria encontrar alguns amigos no bairro do Paar, perto do local do crime. A genitora não soube dizer quem eram as pessoas que estavam com Thiago.

Ela ainda repassou às autoridades que o filho tinha sido abordado por dois homens e que Thiago chegou a reagir e brigar com um dos suspeitos. Segundo o registro da ocorrência, a família da vítima relatou que Costa ficou preso por quatro anos pelo crime de roubo e tinha sido solto da cadeia no ano passado. Ultimamente, ele estava trabalhando como ajudante de pedreiro e com reciclagem.

Até a última atualização da matéria, ninguém foi preso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e para Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A reportagem aguarda retorno.