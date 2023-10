Influenciador César Rincón é preso após 'surfar' em colchão puxado por caminhonete; vídeo

O influenciador César Rincón foi preso após ser flagrado pela polícia "surfando" em um colchão puxado por uma caminhonete. César e o grupo de amigos "É Us Guri" gravaram o vídeo, que foi publicado nas redes sociais e já possui quase 2 milhões de visualizações. O caso aconteceu em Confresa, no Mato Grosso, e foi denunciado por vários moradores das redondezas.

VEJA MAIS

De acordo com pessoas que moram próximas ao local, a situação incomodou por conta do barulho feito pelo grupo durante a madrugada. Além disso, os moradores ficaram assustados e afirmaram que o veículo era conduzido de maneira perigosa pelas ruas.

Conforme a polícia militar, o grupo do influenciador costuma fazer esse tipo de conteúdo com frequência, causando "baderna e desordem com a intenção de se promover nas redes sociais.