‘Índio’ é morto a tiros, facadas e tem perna quebrada em Benevides

Um homem identificado apenas pela alcunha de “Índio” foi morto com tiros, facadas e ainda teve uma perna quebrada, na noite de quinta-feira (27), em Benevides, região metropolitana de Belém. De acordo com as primeiras informações repassadas à polícia por moradores da área onde o crime ocorreu, a vítima seria conhecida na área. "Índio" foi apontado como usuário de entorpecentes, o que pode ter relação com o assassinato. A hipótese inicial é de um acerto de contas.

Ainda segundo os moradores, dois homens chegaram em uma motocicleta, de modelo e placa não identificados, e executaram a vítima, fugindo em seguida, sem deixar pistas.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do corpo. Por nota, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado pela delegacia de Benevides. A vítima foi alvejada por disparos de arma​ de fogo e não resistiu aos ferimentos. Diligências são realizadas para coletar informações e identificar os suspeitos no crime”. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.