Vídeo mostra briga de trânsito envolvendo policial militar em Ananindeua

Está circulando nas redes sociais um vídeo que mostra uma briga de trânsito envolvendo um homem com a farda da Polícia Militar do Pará. Ele discute e chega a chamar o outro motorista de "Palhaço". Uma mulher chega a apartar a confusão. Até o final da gravação, não foi registrado luta corporal, apenas discussão. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar para obter informações sobre o caso e aguarda resposta.

De acordo com um dos perfis do Instagram, que divulgou o vídeo, informa que a confusão foi na manhã desta sexta-feira, no conjunto Cidade Nova, na WE 31, em Ananindeua. A pessoa que grava o vídeo mostra o momento que o suposto policial militar e um motorista, um homem de cabelos brancos, estão discutindo.

VEJA MAIS

O trânsito fica totalmente parado e os envolvidos na briga trocam palavras agressivas. Em um dos momentos o policial chama o homem de "Palhaço". E o homem de cabelos brancos responde: "Tu quer aparecer?. O vídeo não mostra agressão física, mas os dois chegam a se encostar e se encarar.

Uma mulher também aparece no registro com a intenção de acalmar os ânimos. Ela pede para que os dois fiquem calmos. Em meio a essa discussão o vídeo é finalizado. Até o momento, a reportagem aguarda uma resposta da Polícia Militar para saber se o registro é de hoje e também sobre as circunstâncias e se será realizado algum procedimento interno ao policial militar.