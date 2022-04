Indígenas invadem polo da empresa BBF no Acará, no Pará

Imagens que circulam nas redes sociais, nesta quinta-feira (21), mostram indígenas invadindo um polo da empresa de monocultivo de palma Brasil BioFuels (BBF) no município do Acará, no nordeste paraense.

As comunidades indígenas vivem em conflito com a empresa. Eles alegam que a BBF invadiu seus territórios, causando problemas sociais e ambientais. As imagens mostram ônibus e equipamentos incendiados. Essa matéria está em atualização.