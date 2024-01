Incêndio no Hotel Sagres: fogo atinge o oitavo andar; homem morre ao cair do prédio

Um incêndio foi registrado nesta quinta-feira, 25, no Hotel Sagres, na avenida Governador José Malcher, bairro de São Brás, em Belém. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o fogo foi controlado pela brigada de incêndio do próprio hotel. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma pessoa caindo de uma janela no oitavo andar. A morte da vítima, identificada como Kedmo Edson Ximenes, de 36 anos, foi confirmada.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o incêndio aconteceu no oitavo andar do hotel. Em vídeos na internet, é possível ver que de uma das janelas sai muita fumaça preta e densa. O hóspede, de São Paulo, aparece pendurado na janela do prédio por alguns segundos e, em seguida, ele cai.

O CIOp informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para verificar o estado da vítima e a morte foi confirmada logo em seguida.

O tenente coronel Souto, do CBMPA, detalha que o incêndio se restringiu a um apartamento apenas, devido a ação rápida da primeira guarnição que conteve as chamas, isolando o sinistro. Ele também conta que a estrutura do prédio estava em perfeitas condições. A administração do hotel Sagres comentou, por meio de ligação, que o sinistro aconteceu por volta das 16h.