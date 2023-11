Incêndio destrói parte de estabelecimento comercial, em Belém

Um incêndio foi registrado logo nas primeiras horas da madrugada desta terça-feira (14), na Avenida Alcindo Cacela, esquina com a rua Boaventura da Silva, bairro do Umarizal, em Belém. De acordo com as informações iniciais, no local funciona uma loja de venda de artigos alimentícios. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. A fiação elétrica teria provocado o sinistro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores por volta de 00h20 e esteve no local para realizar o trabalho de combate às chamas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte do estabelecimento ficou destruído devido ao fogo. As chamas podiam ser vistas do lado de fora do local e tomaram grandes proporções. Muita fumaça também foi registrada em todo o quarteirão. Nos vídeos ainda era possível ver e ouvir estalos provocados por fios elétricos em curto-circuito.

A Polícia Militar esteve no local após ser informada sobre o incêndio por um motorista. Quando chegaram no local, realizaram o isolamento da área para que os bombeiros pudessem trabalhar adequadamente e os moradores se mantivessem em uma distância segura. Segundo os Bombeiros, o controle das chamas foi rápido, evitando maiores prejuízos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que controlou as chamas e impediu que “o fogo se alastrasse no prédio. O incêndio começou no comando da fiação elétrica da loja. Ninguém ficou ferido.”