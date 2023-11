Incêndio atinge distribuidora de combustíveis e interdita rodovia; vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma distribuidora de combustíveis em Chapecó, Santa Catarina, nesta segunda-feira (13). A fumaça foi registrada no início da manhã e se espalhou rapidamente para outras cidades da região. Funcionários da empresa conseguiram deixar o local antes das chamas se alastrarem.

A empresa onde o fogo é registrado abriga 1,5 a 2 milhões litros de gasolina, diesel e álcool e fica localizada no Distrito Marechal Borman, em uma área afastada do centro de Chapecó, às margens da SC-480. A rodovia estadual está interditada no trecho.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou ao local por volta das 9h30. Quinze caminhões da corporação e 60 militares atuam para combater as chamas que seguem intensas após mais de 5 horas desde que foram registradas.

Segundo a Defesa Civil de Chapecó, o plano é controlar as chamas até que todo o combustível seja consumido. "Não tem como dominar o fogo. Mesmo a espuma [usada pelos bombeiros] não domina o fogo, então será necessário deixar queimar", disse o coordenador da instituição.

Nas redes sociais, a distribuidora Maxsul informou que a base de abastecimento na cidade está com o carregamento e descarregamento suspenso por tempo indeterminado devido ao fogo que se espalhou no local. Até o momento, não se sabe o que ocasionou o incêncio.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Heloá Canali)