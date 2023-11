Curto-circuito causa incêndio em apartamento no Jurunas na noite desta quinta-feira (09)

Um curto-circuito num ar condicionado de um apartamento do 17⁰ andar do Edifício Torres Liberto, localizado na Tamoios, entre Honório e Roberto Camelier, no bairro do Jurunas, causou um incêndio por volta das 20h50 desta quinta-feira (09). O apartamento atingido pertence a um policial civil, onde duas pessoas idosas estavam presentes no momento do incidente, mas conseguindo sair do local sem ferimentos.

fogo foi controlado pelas equipes de bombeiros, que atuaram rapidamente para conter as chamas. (Caio Maia/ O Liberal)

O fogo foi controlado pelas equipes de bombeiros, que atuaram rapidamente para conter as chamas. O edifício possui duas torres, e o incêndio ocorreu no apartamento de uma delas. Como medida de segurança, todo o prédio onde aconteceu o incêndio foi evacuado e os moradores estão aguardando a liberação para retornarem a suas residências.

*Matéria em atualização.