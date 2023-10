Incêndio atinge casa em Ananindeua neste domingo

Um incêndio atingiu uma casa no Conjunto Cidade Nova 5, no município de Ananindeua, neste domingo (29). Ainda não se sabe o que causou o fogo.

O Corpo de Bombeiros confirmou o incêndio, para o qual deslocou militares para atuar no combate às chamas. Ainda não há informações sobre possíveis feridos. A Redação Integrada segue apurando mais informações sobre as circunstâncias do incêndio.