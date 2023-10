Incêndio em Cotijuba: moradores afirmam que tentam amenizar as chamas ainda nesta quinta (26)

O incêndio de grandes proporções, registrado em uma área de mata na Ilha de Cotijuba, apesar de ainda registrar pequenos pontos de fogo, foi amenizado. A situação começou na tarde de terça-feira (24), após um idoso ter ateado fogo em folhas secas, conforme o relato de moradores. Somente na quarta-feira (25), a situação chegou a ser controlada pelos próprios residentes, mas o forte vento intensificou o fogo pela noite. Este foi o segundo incêndio de grandes proporções em menos de um mês no local.

O medo de Alcione Coelho Reis, moradora de Cotijuba, é de que a ventania refaça a labareda. “A situação está muito melhor do que estava na noite de quarta-feira. A fumaça diminuiu, conseguimos controlar com, pelo menos, 13 pessoas, boa parte das chamas, mas ainda tens uns focos com brasas. Mas o incêndio não foi totalmente controlado. O nosso medo é que o vento venha e faça voltar o fogo da mesma maneira que veio na quarta”, teme.

Ela e um outro morador, que preferiu não ter o nome revelado, afirmam que a população da ilha não tem auxílio do poder municipal na prevenção em incêndio como esse. “A prefeitura não ajuda a gente. É revoltante. Nós ligamos e pedimos socorro, mas eles (poder municipal) não estão nem aí. Não vimos nenhuma mobilização por parte do poder público. A prefeitura também poderia vir aqui e fazer ações de conscientização para os moradores. Estamos em um período muito seco, então qualquer faísca pode se transformar em incêndio”, reclama Alcione.

A Prefeitura de Belém informou, em nota, que acompanha a situação do incêndio na ilha de Cotijuba, às proximidades da praia do Vai Quem Quer. "A partir de ação integrada, Arout e Defesa Civil de Belém trabalham junto ao Corpo de Bombeiros, para combater totalmente os focos de incêndio e prestar assistência aos moradores da área", comunicou. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram, também em nota, enviada às 17h44 desta quinta, que o incêndio foi controlado. A A Polícia Civil também detalhou, na quarta-feira (24), que se houver indício de incêndio criminoso o caso será investigado pela Seccional Urbana de Icoaraci.

O primeiro incêndio em Cotijuba

No dia 30 de setembro deste ano, um outro incêndio de grandes proporções ocorreu em Cotijuba. Dessa vez, foi na Praia da Saudade. Alcione afirma que esse episódio iniciou da mesma forma que o caso registrado neste mês: queimando folhas secas. Apesar da dimensão das chamas, ninguém se feriu. Os próprios moradores se mobilizaram para apagar as chamas. A Administração Regional de Outeiro (Arout) informou que o incêndio foi controlado na mesma noite.