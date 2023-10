Ônibus pega fogo na pista da avenida Dom Vicente Zico, em Ananindeua, neste sábado (28)

Por volta das 9 horas deste sábado, passageiros de um ônibus urbano da linha Marituba-Cidade Nova, passaram por um susto, quando o veículo em que transitavam começou a a expelir fumaça e, em seguida, pegou fogo. Isso ocorreu na pista da avenida Dom Vicente Zico, a antiga Arterial 18, o principal corredor de tráfego de veículos no conjunto Cidade Nova, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Tão logo a situação começou na avenida Dom Vicente Zico, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local, a fim de guarnecer o espaço onde se encontrava o ônibus. Uma guarnição do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) passou, então, a atuar na área.

Fumaça e chamas atrairam pessoas para o local do incêndio no veículo (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Segundo informações repassadas pelo motorista do ônibus à Polícia, assim que uma fumaça começou a sair do veículo, os passageiros deixou o carro. Então, o ônibus acabou pegando fogo, provocando perda total da estrutura.

As chamas no veículo atraíram a atenção de moradores e transeuntes naquela avenida. Muita gente tirou fotos e imagens para postar nas rede sociais. O incêndio no ônibus foi debelado por equipe do Corpo de Bombeiros.