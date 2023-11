Incêndio destrói comércio e atinge casa em área portuária de Breves

Um incêndio de grande porte foi verificado, nesta sexta-feira (10), no Furo do Macojubim, comunidade do Porto Santa Cruz, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará. As primeiras informações são de que um comércio com uma casa foi destruído. O incêndio teria começado por volta das 6h.

O fogo alto nas instalações foi visto por trabalhadores e moradores da área a grande distância, o que os deixou bastante assustados. No entanto, moradores e uma guarnição do Corpo de Bombeiros atuaram na situação.

O tempo quente e o vento no local contribuíram para a propagação das chamas. Foi providenciada a perícia na área do incêndio, cujo resultado deverá ser conhecido nos próximos dias. Porém, as primeira informações sobre o fato indicam que um curto-circuito na fiação de placas solares pode ter provocado o fogo nas instalações.

Para controlar o fogo, foram utilizados cinco extintores e duas bombas d´água. Os Bombeiros constataram, no local, a perda total do imóvel: um comércio e uma casa ao lado pertencentes ao mesmo proprietário, Samuel Caranes, de 72 anos de idade.

O Corpo de Bombeiros constatou a presença de um posto de combustível flutuante, que na ocasião foi deslocado para não ser atingido pelo fogo.