Incêndio de grandes proporções é registrado em Oriximiná

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite desta quinta-feira (2), em Oriximiná, no oeste do Pará, em uma área de campo chamada "João Oliveira". Segundo a polícia, o caso, que ainda não se sabe como começou, já foi controlado. Não há relato de feridos.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará para ter mais detalhes do caso.