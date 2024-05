Incêndio destrói casarão abandonado no Reduto em Belém

Um incêndio de grandes proporções destruiu um casarão abandonado na travessa Quintino Bocaiúva, entre as ruas Tiradentes e Aristides Lobo, no bairro do Reduto, em Belém, na noite desta sexta-feira (17). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas bastante altas, assustando moradores da área e quem passava pelo local. Não houve feridos.

Ainda não há informações confirmadas sobre as causas do incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o sinistro. Segundo relatos que circulam nas redes sociais, moradores das proximidades também se mobilizaram e ajudaram a conter as chamas até a chegada dos bombeiros, evitando que o fogo se alastrasse para outras edificações.

O casarão, que há anos estava desocupado, já era alvo de preocupações de moradores do entorno, devido ao seu estado de abandono. As causas do incêndio deverão ser esclarecidas por meio da perícia do Corpo de Bombeiros.