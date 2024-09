Incêndio destrói casa de dois cômodos em Ananindeua

Um incêndio atingiu uma casa de dois cômodos na noite de terça-feira (3), no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, e as causas do sinistro ainda são desconhecidas. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que os militares fizeram o rescaldo do incêndio. Não houve vítimas”, informou o órgão.

Vídeos do momento do incêndio foram compartilhados nas redes sociais e mostram as chamas bastante altas. Moradores da área temiam que o fogo atingisse outras casas, o que não ocorreu.

Apenas perdas materiais foram registradas. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, não houve solicitação de perícia – procedimento que ajuda a esclarecer as causas do incêndio.