Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio de grandes proporções é registrado perto de posto de gasolina em Parauapebas

Segundo a prefeitura do município, não houve vítimas e nenhum prédio foi atingido pelo fogo, mesmo diante da magnitude do sinistro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a dimensão do incêndio registrado no bairro Jardim Canadá, em Parauapebas. (Foto: Reprodução | Portal Pebão)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno na noite de quinta-feira (28/8), no bairro Jardim Canadá, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O episódio ocorreu próximo a um posto de gasolina. Segundo a prefeitura do município, não houve vítimas e nenhum prédio foi atingido pelo fogo, mesmo diante da magnitude do sinistro. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram no controle da situação. Até a agora, as autoridades não revelaram o que ocasionou o episódio. 

Próximo ao local onde ocorreu o incêndio, existe a “rotatória da Prefeitura de Parauapebas”. Em nota, a prefeitura esclareceu que a atual sede do governo municipal está localizada no bairro Primavera, distante da área atingida pelo incêndio.

“Já o antigo prédio da prefeitura, que foi atingido por um incêndio há três anos e permanece desativado desde então, também não se encontra na região do ocorrido”, informou.

Por fim, a Prefeitura de Parauapebas reforçou “a importância de que a população evite colocar fogo em lotes baldios, especialmente neste período de tempo seco, quando as ocorrências de queimadas se tornam mais frequentes e representam riscos maiores à segurança, à saúde e ao meio ambiente”.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, também por meio de nota, que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

incêndio

grandes proporções

registrado

posto de gasolina

parauapebas

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Adolescente desaparecido é encontrado morto em saco plástico em Canaã dos Carajás

O embrulho volumoso no local chamou a atenção dos moradores que passavam pela área e eles acionaram a Polícia Militar

29.08.25 12h51

POLÍCIA

Incêndio de grandes proporções é registrado perto de posto de gasolina em Parauapebas

Segundo a prefeitura do município, não houve vítimas e nenhum prédio foi atingido pelo fogo, mesmo diante da magnitude do sinistro

29.08.25 12h35

POLÍCIA

Pará: pai é liberado de prisão após laudo comprovar que 'hematomas' em bebê eram marcas de nascença

Segundo a Polícia Científica, as manchas de coloração azuladas no corpo da bebê são marcas de nascença e não configuram hematoma de agressão

29.08.25 12h11

POLÍCIA

Avião com quase meia tonelada de cocaína cai e é apreendido no Pará

PM localizou droga após o pouso forçado em uma área de pasto de uma Fazenda, nas proximidades de Santana do Araguaia

29.08.25 11h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Empresário e agricultor são encontrados mortos após saírem para pescar em Uruará

A principal suspeita é de que a canoa que eles estavam tenha naufragado

29.08.25 8h50

POLÍCIA

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A companheira da vítima relatou que o casal, junto com as duas filhas, tinha ido visitar uma parente antes de o crime ocorrer

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Acidente de trânsito é registrado na avenida Almirante Barroso na manhã desta sexta-feira (29/8)

O sinistro envolveu um motociclista. Ele foi socorrido

29.08.25 10h07

POLÍCIA

Parauapebas: após receber ligação, jovem é morto a tiros por dupla em caminhonete na porta de casa

Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz

29.08.25 8h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda