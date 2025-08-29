Incêndio de grandes proporções é registrado perto de posto de gasolina em Parauapebas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno na noite de quinta-feira (28/8), no bairro Jardim Canadá, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O episódio ocorreu próximo a um posto de gasolina. Segundo a prefeitura do município, não houve vítimas e nenhum prédio foi atingido pelo fogo, mesmo diante da magnitude do sinistro. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram no controle da situação. Até a agora, as autoridades não revelaram o que ocasionou o episódio.

Próximo ao local onde ocorreu o incêndio, existe a “rotatória da Prefeitura de Parauapebas”. Em nota, a prefeitura esclareceu que a atual sede do governo municipal está localizada no bairro Primavera, distante da área atingida pelo incêndio.

“Já o antigo prédio da prefeitura, que foi atingido por um incêndio há três anos e permanece desativado desde então, também não se encontra na região do ocorrido”, informou.

Por fim, a Prefeitura de Parauapebas reforçou “a importância de que a população evite colocar fogo em lotes baldios, especialmente neste período de tempo seco, quando as ocorrências de queimadas se tornam mais frequentes e representam riscos maiores à segurança, à saúde e ao meio ambiente”.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, também por meio de nota, que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.