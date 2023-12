Incêndio de grandes proporções atinge depósito em Santarém e destrói veículos e mercadorias

Um incêndio de grandes proporções atingiu o depósito de uma transportadora, na noite da última terça-feira (19), em Santarém, na região do Baixo Amazonas. O estabelecimento fica localizado na avenida Curuá-Una, entre os bairros da Interventoria e Livramento. O sinistro resultou apenas em danos materiais. Três carros foram tomados pelas chamas e diversas mercadorias ficaram destruídas.

O fogo se estendeu ao longo de toda a madrugada. Segundo informações de equipes do Corpo de Bombeiros que estiveram no local do incidente, as chamas foram controladas no início da manhã desta quarta-feira (20). Ainda durante a manhã, foi realizada a fase de rescaldo de objetos sólidos altamente combustíveis que foram acondicionados no local. Até o momento, não há informações do que teria causado o incêndio, segundo o portal O Impacto,

Entre os materiais que foram tomados pelo fogo estão: tecidos, plástico, enfeites decorativos, peças automotivas, inclusive bombons, dentre outros. Não há informações de vítimas até o momento. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver as chamas se alastrando rapidamente no galpão. Moradores do entorno assistiam à situação assustados.

Para conter o incêndio, segundo informações iniciais, foi necessário o uso de três viaturas do Corpo de Bombeiros além de um carro pipa de apoio cedido pela prefeitura de Santarém para abastecer as viaturas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil também foi demandada para detalhar a ocorrência. A reportagem aguarda retorno dos órgãos.