Ventilador pega fogo e dá início a incêndio em apartamento, em Belém

Um incêndio foi registrado no começo da tarde desta terça-feira, 19, dentro de um apartamento em Belém. O sinistro foi no Conjunto Jardim Sevilha, localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), não houve vítimas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a janela da rediência, por onde aparecem as chamas altas e intensa fumaça preta saindo.

De acordo com o Ciop, o acionamento foi feito por volta das 14h30, e o chamado foi repassado ao Corpo de Bombeiros. O Centro Integrado informa, ainda, que as chamas foram logo controladas e que ninguém se machucou. O fogo teria começado em um eletrodoméstico, a saber, um ventilador.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado para mais detalhes sobre o caso, mas ainda não retornou o contato.