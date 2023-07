Incêndio atinge prédio de secretaria de Breves, no Marajó, e alcança veículos da prefeitura

Um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem da Secretaria de Obras de Breves (Seob), município do Arquipélago do Marajó, no final da tarde de terça-feira (4). O incidente não deixou vítimas, mas as chamas alcançaram veículos da prefeitura, que ficaram destruídos.

De acordo com a Prefeitura de Breves, o incêndio foi ocasionado pela queimada no terreno ao lado da secretaria, realizada pelos proprietários do local para "limpeza" do quintal, que se alastrou para o pátio da Seob. Os veículos atingidos estavam inutilizados, informou a gestão municipal. Segundo o portal Notícia Marajó, pelo menos dois eram ônibus escolares. Um boletim de ocorrência foi registrado para apuração dos fatos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) esteve no local e conteve o fogo com caminhões-pipa, com ajuda dos próprios trabalhadores da Seob. A Polícia Militar auxiliou no isolamento da área. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a fumaça preta que vinha do local podia ser vista de várias áreas da cidade.