Bebê de 1 ano e babá morrem em incêndio em condomínio de luxo no Paraná

Um incêndio em um imóvel dentro de um condomínio de luxo no Jardim Novo Horizonte, em Maringá, no norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (30), provocou a morte de duas pessoas. Entre as vítimas está um bebê de apenas um ano e a babá dele, de 50 anos. A mulher se trancou em um dos banheiros com a criança e dois morreram após inalarem fumaça.

Os bombeiros informaram que quatro pessoas estavam na residência quando o fogo começou. Além da babá e do bebê que morreram, uma mulher de 35 anos e uma criança de três foram socorridos e encaminhados para o Hospital Santa Casa de Maringá. Elas não apresentam ferimentos de queimadura.

O condomínio onde o incêndio foi registrado é um dos maiores de Maringá. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.