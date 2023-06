Incêndio atinge estabelecimento da loja Tiffany’s em Nova York; vídeo

Reinaugurada recentemente, uma loja da joalheria Tiffany’s em Nova York, nos Estados Unidos, foi atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira (29). O incêndio ocorreu antes da abertura da loja para os clientes e o prejuízo causado ainda será estimado pela empresa.

Localizada na Quinta Avenida, a loja ficou famosa após aparecer no filme “Bonequinha de Luxo” (1961) e ficou fechada durante quatro anos para reformas que custaram cerca de 500 milhões de dólares (cerca de R$2,4 milhões). O estabelecimento foi reaberto há cerca de dois meses, com cerimônia de inauguração que contou com a participação da atriz Gal Gadot, conhecida por interpretar a super-heroína Mulher Maravilha, a cantora Katy Perry e as brasileiras Sabrina Sato, Bruna Marquezine e Anitta.

Na manhã desta quarta, os bombeiros foram acionados para apagar um incêndio causado por um transformador. As informações preliminares apontam que não houve feridos. Os danos causados ainda serão estimados pela empresa, que planejava abrir as portas ainda hoje, mesmo com o susto causado pelas chamas.

Internautas compartilharam imagens onde é possível ver muita fumaça saindo por uma porta da loja:

A Tiffany’s foi comprada em 2021 pelo conglomerado de luxo europeu LVMH por cerca de 16 bilhões de dólares (R$77 bilhões). A empresa dona de marcas como Louis Vuitton, Dior e Bulgari ainda não se manifestou sobre o caso.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)