Incêndio consome vários andares de arranha-céu de luxo nos Emirados Árabes Unidos; vídeo

Um edifício residencial de luxo foi tomado pelo fogo durante um incêndio registrado na madrugada desta terça-feira (27), na cidade de Ajman, nos Emirados Árabes Unidos. O jornal "Gulf News" informou que o incêndio ocorreu na torre 2 do complexo residencial Ajman One, no distrito de Al Rashdiyah. Equipes da polícia e da defesa civil da cidade foram mobilizadas para conter as chamas e socorrer os feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo se alastrando pela lateral do edifício de 36 andares, enquanto faíscas e destroços incendiados despencam da torre. Moradores foram retirados do local a tempo e ninguém ficou ferido, de acordo com autoridades locais.

Os moradores desabrigados foram levados para hotéis de Ajman e Sharjah.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio.