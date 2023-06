Incêndio consome galpões em área próxima à distribuidora de gás entre Santo André e São Caetano

Um incêndio de grandes proporções, nesta sexta-feira (23), tomou conta de três galpões, em São Paulo. O prédio fica na rua Felipe Camarão, na divisa entre Santo André e São Caetano. A atenção foi maior aos bombeiros, já que na área próxima há uma distribuidora de gás.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foi necessário mobilizar 14 viaturas para combater as chamas e controlar a situação. Por conta do material dos galpões, as chamas se alastram rapidamente. Até o momento, não há relatos de vítimas.

O trânsito na área ficou totalmente paralisado. As labaredas foram vistas de longe por moradores próximos.

