Princípio de incêndio é registrado em madeireira no Distrito Industrial de Ananindeua neste sábado

Um princípio de incêndio foi registrado, na manhã deste sábado (17), em uma madeireira localizada no Distrito Industrial de Ananindeua. Segundo o Corpo de Bombeiros, que confirmou a ocorrência, o fogo foi controlado pelos próprios funcionários da empresa.

Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas o incêndio já havia sido controlado. Ainda segundo os bombeiros, que recebeu o chamado da ocorrência via Centro Integrado de Operações, ninguém ficou ferido.