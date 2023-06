Incêndio destrói barraca na praia do Atalaia, em Salinópolis; vídeo

Uma barraca pegou fogo, na noite desta terça-feira (20), em Salinópolis, nordeste paraense. De acordo com o 13º Grupamento Bombeiro Militar do município, as chamas iniciaram na "Barraca Rosa do Mar", que fica na praia do Atalaia, por volta das 20h30. Não há informações sobre as causas do incêndio.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, foram usados dois extintores, mais um caminhão pipa para controlar o fogo. Uma guarnição ainda está no local para fazer o rescaldo no restaurante. Não houve vítimas no incêndio.

Até o momento, foi confirmado que somente uma barraca foi atingida pelo fogo, mas os agentes continuam no local fazendo a contenção e perícia. Pelas imagens é possível ver que a estrutura de madeira foi rapidamente consumida e o vento contribuiu com o incêndio.

O caso deve ser apurado pelas autoridades de segurança pública.