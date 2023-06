Família perde tudo após incêndio destruir residência em Santarém

Um incêndio destruiu uma casa da rua David Riker, bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta terça-feira (27), e deixou a família que morava nela sem nada. A suspeita é de que o fogo tenha começado com um botijão de gás e depois se alastrado para o restante do imóvel. As chamas foram tão rápidas que deu apenas para retirar um veículo que, aparentemente, também foi atingido no acidente. Ninguém se feriu. As informações são do O Impacto.

Vídeos encaminhados ao O Impacto é possível ver, pelo menos, quatro homens retirando a motocicleta de perto do fogo utilizando uma espécie de corda. Os membros da família ficaram apenas com a roupa do corpo. “Bora, bora”, diz um rapaz pedindo ajuda para puxar a moto.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para saber se foram acionados ao caso. A reportagem aguarda retorno.