Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio devasta área de pastagem em Rio Maria, no Pará

Bombeiros e Defesa Civil combatem as chamas desde segunda-feira na região do Mogno, onde duas fazendas foram atingidas

O Liberal
fonte

Incêndio atinge grande área de pastagem em Rio Maria. (Foto: TV Liberal)

Um incêndio atinge extensa área de pastagem na região do Mogno em Rio Maria, sudeste do Pará, desde segunda-feira (18). O fogo começou em uma fazenda e se alastrou. O Corpo de Bombeiros Militar permanece no local nesta quarta-feira (20) para combater as chamas. "Uma equipe especializada atua nesta ocorrência", informou a corporação. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

Segundo a prefeitura do município, o trabalho para conter o incêndio iniciou após o caso ser informado ao órgão. "A equipe de combate iniciou os trabalhos no dia 19 de agosto, quando a Defesa Civil de Rio Maria foi acionada, por meio do Secretário Municipal Selthon Alencar, que prontamente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e solicitou reforço para o combate às chamas", comunicou em nota.

A prefeitura informou que dez militares do Corpo de Bombeiros atuam na contenção do incêndio. O Secretário de Defesa Civil de Rio Maria e operadores de fazendas vizinhas também participam da operação. "As equipes estão utilizando tratores, caminhões-pipa e outros equipamentos, buscando as estratégias mais eficazes para conter o avanço do fogo", esclareceu.

"Destacamos também a aplicação de técnicas especializadas de combate, como o 'fogo contra fogo', sob a orientação e supervisão do bombeiro militar Tenente Ávila. Permanecemos acompanhando a situação e empenhados em minimizar os danos ao meio ambiente e à comunidade local", finalizou a prefeitura. O incêndio já atingiu áreas de duas fazendas. A Polícia Civil informou que a delegacia de Rio Maria investiga o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em rio maria

combate a incêndio
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTES

Dois acidentes de trânsito são registrados em poucas horas no município de Itaituba

No total, três ocorrências de trânsito foram registradas na cidade, sendo uma delas com vítima morta

20.08.25 13h36

POLÍCIA

PC prende homem em flagrante por crime ambiental durante operação em Rondon do Pará

Ação flagrou a existência de 57 fornos, desses, 11 em pleno funcionamento e em atividade sem qualquer autorização do órgão ambiental competente

20.08.25 13h15

DETIDO

Flanelinha suspeito de extorquir motoristas próximo a estádio de futebol em Belém é preso pela PC

O suspeito atuava no entorno do estádio, localizado na Almirante Barroso, e ameaçou danificar o veículo das vítimas caso não recebesse o pagamento exigido

20.08.25 13h11

COMBATE

Incêndio devasta área de pastagem em Rio Maria, no Pará

Bombeiros e Defesa Civil combatem as chamas desde segunda-feira na região do Mogno, onde duas fazendas foram atingidas

20.08.25 12h42

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de matar e esquartejar jovem, ‘Feijão' é preso em Santarém

O crime ocorreu em 2020, quando a vítima foi assassinada com golpes de arma branca e, depois, teve o corpo cortado em pedaços

20.08.25 10h00

AFOGAMENTO

Moradores encontram corpo de mulher que estava desaparecida em praia de Outeiro, em Belém

O corpo foi localizado na tarde de terça-feira (19), na Praia do Belo Paraíso

20.08.25 11h55

pará

Criança de 2 anos é reanimada por policiais militares após mal súbito em Igarapé-Açu

Após estabilizar o quadro, a equipe levou o menino até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu na própria viatura, devido à dificuldade de acesso de uma ambulância ao local

19.08.25 23h52

POLÍCIA

Ex-namorado é preso após matar jovem paraense a tiros no Mato Grosso

O suspeito foi preso quando tentava fugir por uma estrada rural, nas proximidades de Paranatinga, a 411 km da capital mato-grossense

18.08.25 22h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda