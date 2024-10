Incêndio atinge área de mata no bairro do Bengui, em Belém

Um incêndio atingiu uma área de mata na noite deste domingo no bairro do Bengui, em Belém. Pessoas que moram próximo do local afirmaram que o incêndio começou no sábado (26) e piorou na tarde deste domingo (27).

Uma moradora afirmou que o telhado da casa dela caiu ao ser atingido pelas chamas, que foram contidas elos próprios moradores do local.

“Começou desde cedo, de tarde. Um vizinho veio e avisou e a gente começou a olhar e já ligar, né, para os bombeiros para eles virem fazer alguma coisa, né, apagar logo enquanto era pouco.” afirma Daniely Souza, moradora da região.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)