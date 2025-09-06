Incêndio atinge apartamento em condomínio na Augusto Montenegro, em Belém
Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio nem relatos de pessoas feridas
Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (6) em um apartamento localizado em um condomínio na avenida Augusto Montenegro, em Belém. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que atuou no combate ao fogo. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio nem relatos de pessoas feridas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores e curiosos acompanhando a ocorrência e o trabalho das equipes de emergência.
