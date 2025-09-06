Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge apartamento em condomínio na Augusto Montenegro, em Belém

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio nem relatos de pessoas feridas

O Liberal
fonte

Incêndio atinge apartamento em condomínio na Augusto Montenegro, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (6) em um apartamento localizado em um condomínio na avenida Augusto Montenegro, em Belém. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que atuou no combate ao fogo. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio nem relatos de pessoas feridas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores e curiosos acompanhando a ocorrência e o trabalho das equipes de emergência.

Palavras-chave

incêndio em apartamento

avenida augusto montenegro

Polícia
.
