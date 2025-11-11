Impressionante! Motociclista fica preso entre moto e ônibus na Assis de Vasconcelos, em Belém

Uma cena impressionante chamou a atenção de quem passava pela avenida Assis de Vasconcelos, nas proximidades da Praça da República, em Belém, na manhã desta terça-feira (11). Um motociclista ficou preso entre a motocicleta e a traseira de um ônibus após um acidente de trânsito.

Ainda não se sabe exatamente como o homem foi parar debaixo do veículo, mas testemunhas relataram que o ônibus estava parado no ponto para embarque e desembarque de passageiros quando ocorreu a colisão. Há suspeita de que o motociclista trafegava em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo, batendo na traseira do coletivo.

De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista conseguiu sair com a ajuda de pessoas que passavam pelo local, inclusive de outros motociclistas que presenciaram o acidente. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos.