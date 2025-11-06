Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Motociclista de 64 anos morre ao colidir com animal em rodovia paraense

O homem chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu, mas não resistiu 

O Liberal
fonte

Motociclista de 64 anos morre ao colidir com animal em rodovia paraense. (Reprodução)

O motociclista Rivaldo Gonçalves de Oliveira, de 64 anos, morreu na noite desta quarta-feira (5) após colidir com um animal de grande porte às margens da rodovia estadual PA-150, a cerca de dois quilômetros do centro de Jacundá, no sudeste do Pará.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à polícia, a vítima conduzia uma motocicleta modelo Titan sentido ao centro da cidade quando atingiu um animal, possivelmente um cavalo, que estava na beira da estrada. Com o impacto, Rivaldo foi arremessado para o acostamento, bateu fortemente a cabeça no asfalto e sofreu várias fraturas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a tempo de socorrê-lo e o levou ao Hospital Municipal Maria Cecília de Oliveira, próximo ao local do acidente, segundo o site Correio de Carajás. Diante da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ainda no início da noite para o Hospital Regional de Tucuruí, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu por volta das 22h.

Rivaldo Gonçalves de Oliveira era morador antigo de Jacundá, onde residia na rua Alacid Nunes, no bairro Eletronorte, local onde ocorre o velório. O sepultamento está previsto para esta sexta-feira (7), no Cemitério Municipal de Jacundá.

Motociclista de 64 anos morre ao colidir com animal em rodovia paraense
