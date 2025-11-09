Motociclista morre após colidir contra cerca na zona rural de Parauapebas

Diego da Silva Moreira, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (9/11) na estrada vicinal que dá acesso à vila Juazeiro, zona rural de Parauapebas, região sudeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta e colidiu contra uma cerca. As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério.

Para o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar informou que Diego conduzia uma moto Honda XRE quando perdeu o controle do veículo. Moradores da região acionaram a viatura policial. Os agentes, ao chegarem ao local, constataram que a vítima havia morrido.

Depois da confirmação da morte, a Polícia Civil (PC), a Perícia Científica (PCEPA) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos de perícia e a remoção do corpo. Ainda conforme o Correio, até agora não há indícios do envolvimento de terceiros no acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.