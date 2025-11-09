Motociclista morre após colidir contra cerca na zona rural de Parauapebas
As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério
Diego da Silva Moreira, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (9/11) na estrada vicinal que dá acesso à vila Juazeiro, zona rural de Parauapebas, região sudeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta e colidiu contra uma cerca. As circunstâncias do sinistro ainda são um mistério.
Para o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar informou que Diego conduzia uma moto Honda XRE quando perdeu o controle do veículo. Moradores da região acionaram a viatura policial. Os agentes, ao chegarem ao local, constataram que a vítima havia morrido.
Depois da confirmação da morte, a Polícia Civil (PC), a Perícia Científica (PCEPA) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos de perícia e a remoção do corpo. Ainda conforme o Correio, até agora não há indícios do envolvimento de terceiros no acidente.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.
