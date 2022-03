Imagens de câmeras de segurança mostram mulher sendo atropelada ao atravessar avenida em Santarém

A Polícia Civil teve acesso às imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que uma mulher é atropelada por uma motocicleta ao tentar atravessar uma avenida da cidade de Santarém, no oeste paraense. As imagens mostram cenas fortes, a vítima seguia na Av. Mendonça Furtado, em um trecho próximo ao cruzamento com a Travessa Dois de Junho, no bairro Fátima e o motoqueiro estava em alta velocidade.

O acidente foi registrado na noite da última sexta-feira (25). Nas imagens é possível ver a mulher, identificada como Roberta Silva Ebraim, de 45 anos, atravessando a avenida, quando a motocicleta que seguia sentindo bairros, arremessa a mulher no asfalto. Com a batida, o piloto da motocicleta perdeu o controle do veículo e em seguida atingiu um poste no meio fio.

Após a batida, a imagem mostra a mulher totalmente imóvel no chão, não apresentando qualquer reação. Os primeiros atendimentos às vítimas foram feitos por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Tanto o condutor da moto, como a mulher foram encaminhados para o Pronto-Socorro Municipal (PSM) de Santarém. Roberta Silva estava desacordada e precisou ser entubada, passou pelo setor de estabilização, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde do condutor da motocicleta não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Civil de Santarém, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente e as imagens obtidas pela polícia devem ajudar nas investigações.