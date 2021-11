Imagem de Nossa Senhora é retirada intacta após incêndio em empresa na Sacramenta

Em meio ao caos e lamento causado pelo incêndio que atingiu a loja Paraferro, localizada na avenida Senador Lemos, bairro da Sacramenta, na noite da última segunda-feira (29), uma imagem chamou a atenção. Na manhã de hoje (30), os funcionários que limpavam e contabilizavam os prejuízos no local retiraram uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré intacta dos escombros calcinados. Grande parte do material da loja foi perdido, carbonizado ou derretido, mas até as pétalas das flores que adornavam a santa estavam preservadas.

O caso

Funcionários da empresa Paraferro, localizada na Avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém, contabilizam os prejuízos e fazem a limpeza no prédio na manhã desta terça-feira (30). Na noite de ontem (29), a loja foi consumida por um incêndio. O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer o rescaldo de dois focos de incêndio e informou que a estrutura está um pouco prejudicada.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que foram acionados por volta das 22h do dia 29, para atender a uma ocorrência de incêndio em prédio comercial. A área foi isolada para evitar o risco de propagação das chamas para outros imóveis as proximidades. Além disso, iniciou-se o combate às chamas que durou cerca de três horas. Nesta manhã, foi realizado o resfriamento e o rescaldo. Não houve vítima e as causas do sinistro serão analisadas após resultado do laudo da perícia em 30 dias.

A Paraferro também se manifestou por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais, por meio do diretor-presidente Mariano Lages. "Apesar de ter tomado conta de diversas instalações da empresa, informamos que o incêndio causou apenas danos materiais e felizmente nenhum colaborador teve a sua saúde afetada. As causas do ocorrido ainda estão sendo investigadas pelos órgãos competentes e, em breve, teremos maiores informações. A Paraferro sempre foi uma empresa movida a desafios e reunirá todas suas forças para superar mais esse, fazendo a reconstrução da loja. Agradecemos a todos que nos enviaram mensagens de apoio e solidariedade nesse momento. Continuamos atendendo normalmente nas demais unidades da Paraferro", finaliza o comunicado.