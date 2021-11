VÍDEO: Incêndio atinge loja na avenida Senador Lemos, em Belém 

Na noite desta segunda-feira (29), um incêndio foi registrado na loja Pará Ferro, localizada na avenida Senador Lemos, entre as travessas Lomas Valentinas e Perebebuí.

Imagens das chamas foram divulgadas nas redes sociais por moradores do entorno do estabelecimento. Agentes da Semob desviram o trânsito em sentido único, Centro / Entroncamento, orientando os condutores a seguirem pela Lomas. A pista principal do acidente foi interditada.

O Tenente do 1º Batalhão da Polícia Militar, Yuri Mendes, informou que, por volta de 22h20, houve uma ameaça de saque à loja, mas logo a Polícia Militar chegou, fazendo a segurança do local.

No vídeo é possível ver que uma boa parte da loja foi corberta pelo fogo e muita fumaça. O Corpo de Bombeiros tentou controlar as chamas, mas ainda há bastante foco dentro da loja.

A Pará Ferro funciona há 26 anos no mesmo local e pertence a um grupo familiar, cujos representantes acompanharam todo o trabalho dos órgãos de segurança pública.

De acordo com um dos proprietários, o incêndio pode ter ocorrido através de um curto circuito. Ele também informou que o empreendimento funciona normalmente, todos os dias, mas estava fechado, fora do horário comercial. O prédio, no térreo, abriga materiais de aço e ferro, tintas e thinner. E no andar superior funciona o escritório administrativo.