Idoso morre em motel na manhã desta terça, em Santarém

Na manhã desta terça-feira, 9, um idoso de 70 anos, identificado como Walter José da Silva, morreu dentro de um motel na avenida Curua-Una, em Santarém, oeste do Estado. Ele estava acompanhado de uma mulher mais jovem, supostamente de 30 anos de idade. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) avaliam que ele possa ter tido um infarto.

VEJA MAIS

De acordo com páginas de notícias do município nas redes sociais, o caso aconteceu entre as 9h e 10h desta terça. Primeiro, o Samu teria sido acionado para atender uma ocorrência de suposto infarto. Ao chegar ao local, a vítima já estava morta, conforme relata um enfermeiro do Samu, que não teve a identidade divulgada, em entrevista à página Valdir Ribeiro:

"Nós fomos acionados que um senhor estava tendo um possível infarto em um motel da cidade, quando chegamos, infelizmente, ele estava em óbito, não havia mais nada a fazer. Acionamos uma viatura para dar apoio e, agora, passamos para o serviço de autópsia verbal. Suspeita-se que foi infarto, sim", conta o profissional.

A Polícia Militar do Pará (PM) esteve no local prestando apoio e acionou os demais orgãos competentes para a remoção do corpo. Ainda segundo informações da página, o médico chegou a comentar que o homem já tinha problemas cardíacos. Não foi confirmada ainda a suspeita de que ele possa ter ingerido algum tipo de medicamento estimulante, mas as equipes investigam a hipótese.