Corpo no lixo: cadáver é encontrado enrolado em lençol e com pés amarrados, em Belém

Moradores do bairro da Pratinha II encontraram o corpo de Matheus Alexandre da Silva Carvalho, 22 anos, em um ponto de descarte irregular de lixo, na manhã desta terça-feira (9), em Belém. O caso ocorreu na passagem John Engelhard, conhecida como Rua Três, entre as avenidas Padre Bruno Sechi e a passagem Santa Isabel. A esposa de Matheus fez o reconhecimento do cadáver do marido. Ao que tudo indica, o jovem foi desovado no local.

A vítima estava enrolada em um lençol e com pés amarrados. Moradores disseram à polícia que Matheus apresentava diversos cortes pelo corpo. No momento, equipes da Polícia Militar do Pará (PM) e da Polícia Civil (PC) estão no local para os primeiros procedimentos.

Segundo a Policia Militar, Matheus tinha duas passagens pelo crime de roubo e, supostamente, seria usuário de drogas.

A redação integrada de O Liberal acompanha o caso.

