Idoso morre após ser atropelado por carro em Santarém

Um idoso, de identidade não revelada, morreu após ser atropelado por um carro, na noite de sábado (29), na BR-163, bairro Cambuquira, em Santarém, oeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a vítima atravessou a rodovia correndo e o motorista não teve como desviar.

Moradores afirmaram ao portal O Impacto que a vítima, supostamente, estaria embriagada e praticamente teria se jogado em cima do automóvel que a atingiu.

O condutor do carro envolvido no sinistro permaneceu no local e passou por teste de etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro, que não detectou teor alcoólico, ainda de acordo com O Impacto. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou ao Grupo Liberal que "apura as circunstâncias do acidente com morte, por meio da Seccional de Santarém. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".