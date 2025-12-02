Idoso morre após ser atingido por carro enquanto andava de bicicleta em Santa Maria do Pará

Antônio Batista de Araújo, 67 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira (1º/12) no Ramal do Telégrafo, que fica em Santa Maria do Pará, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que um carro colidiu com a vítima, que transitava em uma bicicleta.

A PM soube do caso por volta das 18h40. Uma guarnição do 42º Batalhão se deslocou até o local e encontrou uma mulher abraçada ao corpo de Antônio. Conforme a Polícia Militar, testemunhas disseram que o condutor do automóvel envolvido no sinistro, que ainda não foi identificado, não prestou socorro à vítima.

Os militares acionaram a Polícia Civil para que o caso pudesse ser investigado. A Polícia Científica (PCEPA) também esteve presente para realizar a perícia e remoção do corpo de Antônio ao Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição disse que A Polícia Civil informa que, no momento do ocorrido, o motorista do carro deixou o local por temor de linchamento, porém acionou uma ambulância. "Em seguida, ele se apresentou espontaneamente à unidade policial, acompanhado de seu advogado, para prestar depoimento. Após ser ouvido, foi liberado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a Polícia Civil. A Delegacia de Santa Maria apura as circunstâncias do acidente de trânsito.