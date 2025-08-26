Idoso morre após caminhonete cair em barranco na PA-150, em Jacundá

Antônio Andrade Santos, conhecido como Benefício, de 83 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (25), em Jacundá, no sudeste do Pará. As primeiras informações são de que o idoso conduzia uma caminhonete e teria caído em um barranco na rodovia estadual PA-150.

Os relatos preliminares são de que o acidente ocorreu por volta de 17 horas, a cerca de cinco quilômetros do centro urbano. De acordo com o portal Correio de Carajás, testemunhas relataram às autoridades policiais que Antônio conduzia uma caminhonete quando sofreu o acidente. No entanto, sobre a causa da tragédia, há duas versões: a primeira aponta que ele teria tentado realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, colidindo contra um barranco. Já a segunda indica que a caminhonete teria sido atingida na traseira por outro carro, o que também poderia ter provocado a perda do controle. Todas as versões serão apuradas pelas autoridades policiais e de trânsito.

Antônio não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto e morreu antes da chegada do socorro médico. Ele estava sozinho no veículo. O idoso era uma pessoa muito conhecida na região e a notícia sobre a morte do idoso causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. O sepultamento foi realizado no cemitério municipal de Jacundá na tarde de terça-feira (26).