Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idoso morre após caminhonete cair em barranco na PA-150, em Jacundá

O acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira (25)

O Liberal
fonte

Idoso morre após caminhonete cair em barranco na PA-150, em Jacundá. (Foto: Correio de Carajás)

Antônio Andrade Santos, conhecido como Benefício, de 83 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (25), em Jacundá, no sudeste do Pará. As primeiras informações são de que o idoso conduzia uma caminhonete e teria caído em um barranco na rodovia estadual PA-150.

VEJA MAIS

image Motociclista morre ao ser atingido por carreta em Novo Progresso
Grave acidente foi registrado no domingo (24), na BR-163

image Motociclista morre após colisão com ônibus em São Miguel do Guamá
O acidente de trânsito ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-010

Os relatos preliminares são de que o acidente ocorreu por volta de 17 horas, a cerca de cinco quilômetros do centro urbano. De acordo com o portal Correio de Carajás, testemunhas relataram às autoridades policiais que Antônio conduzia uma caminhonete quando sofreu o acidente. No entanto, sobre a causa da tragédia, há duas versões: a primeira aponta que ele teria tentado realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, colidindo contra um barranco. Já a segunda indica que a caminhonete teria sido atingida na traseira por outro carro, o que também poderia ter provocado a perda do controle. Todas as versões serão apuradas pelas autoridades policiais e de trânsito.

Antônio não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto e morreu antes da chegada do socorro médico. Ele estava sozinho no veículo. O idoso era uma pessoa muito conhecida na região e a notícia sobre a morte do idoso causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. O sepultamento foi realizado no cemitério municipal de Jacundá na tarde de terça-feira (26).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente de trânsito

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia

O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

26.08.25 15h24

ACIDENTE

Idoso morre após caminhonete cair em barranco na PA-150, em Jacundá

O acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira (25)

26.08.25 14h47

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

POLÍCIA

Foragido da Justiça do Amapá, homem é preso pela PM no Marajó

O suspeito, que era procurado pelos crimes de furto e roubo, utilizava uma identidade falsa

26.08.25 11h23

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

CRIME

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

26.08.25 11h06

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

POLÍCIA

Prefeitura apura envolvimento de servidores públicos e promete exoneração depois de operação da PF

O caso envolve contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Educação e uma cooperativa, no período de 2020 a 2024.

26.08.25 9h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda