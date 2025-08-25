Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre ao ser atingido por carreta em Novo Progresso

Grave acidente foi registrado no domingo (24), na BR-163

O Liberal
fonte

Motociclista morre ao ser atingido por carreta em Novo Progresso. (Foto: Arquivo)

Um motociclista ainda não identificado morreu após ser atingido por uma carreta na BR-163, em Novo Progresso, no Sudoeste. O grave acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo (24). A vítima ficou gravemente ferida e evoluiu a óbito no local. Um amigo do motociclista, que estava na garupa da moto, sobreviveu.

Segundo informações iniciais, o motociclista seria morador do município. Ele teria ido até a comunidade de Riozinho das Arraias, a cerca de 74 km da cidade, para visitar um amigo.

Ao retornar para casa, ainda conforme os relatos preliminares, o homem tentou atravessar a rodovia e não percebeu a aproximação de uma carreta. Na ocasião, o homem acabou sendo atingido pela parte traseira do veículo pesado, conhecida como “gaiota”. Com o impacto da colisão, o motociclista caiu na pista. Ele teve ferimentos graves, incluindo esmagamento parcial da face e do corpo. A morte ocorreu antes da chegada de uma ambulância socorrista.

Um amigo da vítima, que estava como passageiro, conseguiu pular antes da colisão e saiu ileso. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

ACIDENTE

Motociclista morre ao ser atingido por carreta em Novo Progresso

Grave acidente foi registrado no domingo (24), na BR-163

25.08.25 14h41

INVESTIGAÇÃO

Mulher morre após ser queimada viva em garimpo de Itaituba

O crime ocorreu na manhã de domingo (24)

25.08.25 14h08

POLÍCIA

Mais de 90 infrações no combate à desordem urbana são registradas durante o fim de semana em Belém

A intervenção foi direcionada aos bairros de grande concentração noturna, como Nazaré, Campina e Pedreira

25.08.25 13h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

VIOLÊNCIA

Grávida de quatro meses é agredida por homem no meio da rua no interior de SP

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão; o caso ocorreu na madrugada de sábado (23), em General Salgado

25.08.25 10h46

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

O crime ocorreu na manhã de domingo (24) e a vítima foi socorrida para o hospital da região

25.08.25 8h37

TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

A ação ocorreu após denúncias sobre o carregamento de drogas

25.08.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda