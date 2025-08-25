Motociclista morre ao ser atingido por carreta em Novo Progresso

Um motociclista ainda não identificado morreu após ser atingido por uma carreta na BR-163, em Novo Progresso, no Sudoeste. O grave acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo (24). A vítima ficou gravemente ferida e evoluiu a óbito no local. Um amigo do motociclista, que estava na garupa da moto, sobreviveu.

Segundo informações iniciais, o motociclista seria morador do município. Ele teria ido até a comunidade de Riozinho das Arraias, a cerca de 74 km da cidade, para visitar um amigo.

Ao retornar para casa, ainda conforme os relatos preliminares, o homem tentou atravessar a rodovia e não percebeu a aproximação de uma carreta. Na ocasião, o homem acabou sendo atingido pela parte traseira do veículo pesado, conhecida como “gaiota”. Com o impacto da colisão, o motociclista caiu na pista. Ele teve ferimentos graves, incluindo esmagamento parcial da face e do corpo. A morte ocorreu antes da chegada de uma ambulância socorrista.

Um amigo da vítima, que estava como passageiro, conseguiu pular antes da colisão e saiu ileso.