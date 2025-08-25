Motociclista morre após colisão com ônibus em São Miguel do Guamá

Um motociclista identificado somente como Messias morreu em um acidente de trânsito na BR-010, em São Miguel do Guamá, no nordeste do estado. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25), nas proximidades da comunidade do Carrapatinho, quando a vítima colidiu com um ônibus de uma banda de pagode que seguia para o estado de Goiás.

A Polícia Civil informou que a delegacia de São Miguel do Guamá apura as circunstâncias do acidente de trânsito entre a motocicleta e um ônibus. “O motorista do ônibus permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Ele será encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Segundo informações da guarnição da Polícia Militar (GUPM), que atendeu à ocorrência, o acidente ocorreu por volta de 5h. O ônibus da banda de pagode “Papo em Off” saiu de Belém e seguia para Goiânia. O veículo de grande porte colidiu frontalmente com a moto. O condutor do ônibus relatou aos policiais que o motociclista tentou atravessar a rodovia e ocasionou a colisão. Com o impacto, o condutor da moto não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar permaneceu na área realizando a sinalização para evitar novos acidentes até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica para os procedimentos legais. A identidade do motociclista ainda não foi oficialmente confirmada.