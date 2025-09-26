Idoso morre após acidente com ônibus do TFD de prefeitura de Nova Esperança do Piriá

Um grave acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26), na rodovia PA-124, entre os municípios de Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte. Um ônibus, que fazia transporte de pacientes do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), perdeu controle e tombou às margens da pista. Um idoso ficou preso às ferragens e morreu no local. Uma das suspeitas para a causa do acidente foi a quebra de direção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro às vítimas. Equipes de resgate e segurança foram deslocados e isolaram a área. A Polícia Militar esteve no local para isolar a área, e a Polícia Civil investigará as causas do acidente.

O corpo do idoso que morreu no grave acidente envolvendo um ônibus do TFD (Tratamento Fora do Domicílio), na madrugada desta sexta-feira (26), foi retirado das ferragens com o auxílio de um caminhão guincho.

A Prefeitura de Nova Esperança do Piriá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou uma nota oficial manifestando profundo pesar pelo grave acidente, envolvendo o ônibus. A gestão municipal se solidariza com as vítimas, familiares e demais envolvidos, e informa que equipes de saúde foram mobilizadas desde os primeiros momentos para prestar atendimento e apoio às famílias.

“Neste momento de dor e incerteza, nossa solidariedade se estende às vítimas, seus familiares, e a todos os envolvidos. Desde os primeiros instantes, mobilizamos nossas equipes para prestar todo o apoio necessário, com atendimento humanizado e acolhimento às famílias”, diz a nota.

“Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e com a apuração dos fatos, colaborando com as autoridades para o total esclarecimento do ocorrido. A Secretaria de Saúde está empenhada em garantir a segurança e o bem-estar dos usuários do TFD, reforçando as medidas preventivas e o cuidado com quem mais precisa”, complementa a prefeitura.