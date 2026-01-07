Foragido investigado por latrocínio em Santa Catarina é preso no Pará

Um investigado pelo crime de latrocínio que ocorreu no estado de Santa Catarina foi preso pela Polícia Civil em Murinim, distrito de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A ação da Polícia Civil do Pará, em apoio à PCSC, ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (7).

O suspeito tinha contra si um mandado de recaptura em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Durante as investigações, os agentes receberam informações de que o investigado estava escondido em um endereço localizado na PA-404, próximo à barreira da PM, no município paraense.

Uma ação foi realizada para que o suspeito fosse preso. A equipe policial foi até o endereço e constatou que o investigado estava no local, onde foi cumprido o mandado. Após a prisão, o homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e posteriormente seria encaminhado ao sistema prisional.