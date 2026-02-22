Homem é encontrado morto com marcas de tiros na zona rural de Ipixuna do Pará

Um homem identificado como Luciano Travasso da Silva foi encontrado morto na manhã deste domingo (22), na Estrada do Lixão, km 88, no distrito de Novo Horizonte, zona rural de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense.

De acordo com informações preliminares levantadas pela Polícia Militar e divulgadas pelo BO Paragominas, a vítima apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, o que indica tratar-se de homicídio. A PM esteve no local, realizou o isolamento da área e preservou o corpo até a chegada da equipe da Polícia Científica, responsável pela perícia.

Após os procedimentos iniciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas, onde passou por necropsia para determinar a causa exata da morte e reunir elementos que possam auxiliar nas investigações.

A apuração do caso está sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio da delegacia do município, que busca identificar autoria, motivação e circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou testemunhas. A polícia também não informou se a vítima vinha sofrendo algum tipo de ameaça ou se possuía antecedentes criminais.

Informações que ajudem a Polícia Civil nas investigações podem ser repassadas ao disque-denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.