Idoso é preso suspeito de estuprar adolescente de 15 anos no Marajó

Um idoso foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (19), em Muaná, no Arquipélago do Marajó, suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos que trabalhava na casa dele. Os policiais o prenderam em flagrante depois que a vítima compareceu à delegacia e apresentou gravação em vídeo do crime sendo cometido. Os nomes do suspeito e da vítima não serão revelados para preservar a integridade da adolescente em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As informações do Notícia Marajó.

O delegado Ravel Tabosa explicou que a garota chegou à delegacia logo após ser violentada. Ela apresentou a gravação na qual foi possível identificar o suspeito e o local onde o crime foi cometido.

Uma equipe de investigadores começou a fazer incursões para localizar o idoso e o encontrou próximo à Praça Central de Muaná. Ele foi detido e encaminhado para unidade policial onde a vítima registrou o caso.

A adolescente contou à polícia que trabalhava na casa do suspeito no período da manhã e que realizava serviços domésticos, lavava a roupa e cozinhava e recebia R$ 20 por dia pelos trabalhos por dia.

À polícia, o suspeito tentou culpabilizar a vítima alegando que a adolescente teria pedido para realizar o ato sexual. Ele foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de estupro qualificado.