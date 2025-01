Idoso é morto com tiro de espingarda no primeiro dia do ano no Pará

Um idoso de 77 anos foi morto com um tiro de espingarda, dentro da casa onde morava no Lote 36, Assentamento Aquário Cruzeiro do Sul, na zona rural de Tucuruí, sudeste do Pará. O homicídio ocorreu na madrugada do último dia 1º, quarta-feira, por volta das 4h30. A vítima foi identificada como Aristeu Ribeiro de Andrade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram à polícia que um homem invadiu a residência chamando pelo nome da vítima. Aristeu, que estava no banheiro, foi surpreendido por um disparo de espingarda, possivelmente calibre 20, ao atender a​o chamado. Após o disparo, o autor do crime fugiu do local em uma caminhonete, sem deixar pistas.

Profissionais da Polícia Científica do Pará foram até o imóvel, onde realizaram a análise do corpo, bem como da cena do crime, na busca de vestígios que ajudem a esclarecer a dinâmica do assassinato e confirmar a autoria do disparo. O corpo de Aristeu foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e submetido ao exame de necropsia, que determina a causa exata da morte.

A Polícia Civil informou que equipes da Seccional de Tucuruí trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. "A vítima foi identificada como Aristeu Ribeiro de Andrade. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.

Informações que ajudem no trabalho investigativo podem ser repassadas ao disque-denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.