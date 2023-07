Idoso de 84 anos morre após incêndio dentro de casa em Itaituba

João Batista, de 84 anos, morreu após um incêndio, na madrugada de quarta-feira (12), na casa dele, que fica na 7ª Travessa do Bairro da Liberdade, em Itaituba, sudoeste do Pará. O imóvel fica atrás de uma academia. Não se sabe o que pode ter ocasionado o incêndio, que foi registrado por volta das 4h. Com informações do Portal Giro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao caso e, ao chegar ao local, enfrentou desafios de acesso à propriedade, uma vez que a casa estava localizada atrás de uma academia com um portão trancado. Ainda assim, os bombeiros conseguiram entrar na residência e combater o incêndio.

A equipe militar encontrou o idoso morto dentro do quarto dele. Os bombeiros suspeitam que o fogo possa ter começado neste cômodo. Sargento Pedroso destacou a possível dificuldade do idoso em se mover rapidamente, o que, juntamente com a surpresa do incêndio, pode ter impedido sua saída.

As causas do incêndio permanecem indeterminadas, aguardando uma investigação mais aprofundada. Foi confirmado que o idoso estava sozinho na residência no momento do sinistro.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o incidente aos bombeiros e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.